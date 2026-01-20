Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф

$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 2140 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 7496 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 9858 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 17958 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 18976 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20653 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20054 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17186 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36494 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67559 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Популярнi новини
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 36852 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 38860 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 31069 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 5808 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 14980 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 24 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32905 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 48535 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41136 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 45555 перегляди
Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Румунія посилює військову присутність на кордоні з Україною через регулярні загрози від російських безпілотників. Країна перекидає додаткові підрозділи та техніку, включаючи радари та зенітні установки Gepard.

Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф

Румунія вирішила збільшити кількість військових у прикордонних з Україною районах через регулярні загрози, пов’язані з російськими безпілотниками. Про це заявив румунський міністр оборони Раду Міруце, передає Digi24, пише УНН.

Деталі

За його словами, щонайменше 14 разів російські дрони порушували повітряний простір Румунії. У зв’язку з цим Міністерство національної оборони останніми місяцями перекинуло до кордону додаткові підрозділи та сучасні зразки військової техніки.

Також Румунія поступово посилює систему протиповітряної оборони поблизу України. Йдеться про додатковий особовий склад, радари та зенітні установки Gepard.

Міністр наголосив, що військові розміщують сили таким чином, аби зменшити ризик падіння дронів у населених пунктах, однак повністю виключити таку загрозу неможливо.

Навіть при всіх зусиллях не можна дати стовідсоткової гарантії, що дрони не з'являться в житлових зонах, але цей ризик невеликий

- заявив Раду Міруце.

Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня в повіті Вранча, майже за 200 кілометрів від українського кордону. За словами міністра, про падіння російського дрона у дворі приватного будинку армію повідомила місцева жителька. Літальний апарат не був зафіксований військовими радарами, тому точний час його падіння наразі невідомий.

У мене є оперативний телефон, на який я отримую повітряні сповіщення кілька разів на ніч. Для деяких з них приймається рішення про підйом винищувачів F-16, для інших задіюються наземні системи, які зупиняють ці загрози. Якби не було того, що робить румунська армія, ви б щодня бачили новини про дрони

- зазначив міністр оборони.

рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів20.01.26, 10:19 • 20057 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Gepard (зенітна установка)
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon