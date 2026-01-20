Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф

Румунія вирішила збільшити кількість військових у прикордонних з Україною районах через регулярні загрози, пов’язані з російськими безпілотниками. Про це заявив румунський міністр оборони Раду Міруце, передає Digi24, пише УНН.

Деталі

За його словами, щонайменше 14 разів російські дрони порушували повітряний простір Румунії. У зв’язку з цим Міністерство національної оборони останніми місяцями перекинуло до кордону додаткові підрозділи та сучасні зразки військової техніки.

Також Румунія поступово посилює систему протиповітряної оборони поблизу України. Йдеться про додатковий особовий склад, радари та зенітні установки Gepard.

Міністр наголосив, що військові розміщують сили таким чином, аби зменшити ризик падіння дронів у населених пунктах, однак повністю виключити таку загрозу неможливо.

Навіть при всіх зусиллях не можна дати стовідсоткової гарантії, що дрони не з'являться в житлових зонах, але цей ризик невеликий - заявив Раду Міруце.

Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня в повіті Вранча, майже за 200 кілометрів від українського кордону. За словами міністра, про падіння російського дрона у дворі приватного будинку армію повідомила місцева жителька. Літальний апарат не був зафіксований військовими радарами, тому точний час його падіння наразі невідомий.

У мене є оперативний телефон, на який я отримую повітряні сповіщення кілька разів на ніч. Для деяких з них приймається рішення про підйом винищувачів F-16, для інших задіюються наземні системи, які зупиняють ці загрози. Якби не було того, що робить румунська армія, ви б щодня бачили новини про дрони - зазначив міністр оборони.

