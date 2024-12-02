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Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Киев  •  УНН

 • 5920 просмотра

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Олаф Шольц объявил о предоставлении Украине экстренной зимней помощи для ремонта повреждений и восстановления теплоснабжения. Германия также передаст системы IRIS-T, Patriot и Gepard в декабре.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро отремонтировать и восстановить теплоснабжение", - сказал Шольц.

Дополнение

Шольц сообщал, что Германия в декабре передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО. 

Добавим

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 11 массированных атак. Сегодня, 2 декабря, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Импорт запланирован из пяти стран.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
flakpanzer-gepardFlakpanzer Gepard
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
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germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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