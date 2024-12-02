Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро отремонтировать и восстановить теплоснабжение", - сказал Шольц.

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Шольц сообщал, что Германия в декабре передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО.

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В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 11 массированных атак. Сегодня, 2 декабря, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Импорт запланирован из пяти стран.