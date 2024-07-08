Германия обновила перечень военной помощи Украине. Согласно обновленному списку Берлин передал ВСУ третий ЗРК Patriot, боеприпасы, дроны, автомобили и катера. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бундестаг.

Детали

Согласно обновленному перечню военной помощи Германия передала Украине

боекомплект к танкам Leopard 1;

1 ЗРК PATRIOT с запасными частями.



2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;



30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;



200 мобильных устройств для глушения дронов;



10 автономных морских катеров;



4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;



10 броневиков и 3 патрульных джипа;



55 000 снарядов 155 мм и 9 000 снарядов к зенитным танкам Gepard;



Напомним

О передаче ЗРК Patriot стало известно еще на прошлой неделе, а в пятницу, 5 июля, посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, а его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.

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