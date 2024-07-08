Киев • УНН
Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы, беспилотники, автомобили, катера и другую военную помощь, согласно обновленному списку Бундестага.
Германия обновила перечень военной помощи Украине. Согласно обновленному списку Берлин передал ВСУ третий ЗРК Patriot, боеприпасы, дроны, автомобили и катера. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бундестаг.
Детали
Согласно обновленному перечню военной помощи Германия передала Украине
Напомним
О передаче ЗРК Patriot стало известно еще на прошлой неделе, а в пятницу, 5 июля, посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, а его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.
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