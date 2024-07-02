Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, который сейчас находится в Америке с визитом, узнать даты, когда будут поставлены дополнительные системы "Patriot", передает УНН.

"Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Петриот", о которых у нас договоренность с партнерами", - сообщил Зеленский.

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Как заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, США вскоре объявят новый пакет вооружений для Украины на более чем 2,3 млрд долларов.

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