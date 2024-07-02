Киев • УНН
Президент Зеленский поручил министру обороны Украины выяснить, когда будут поставлены дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, согласованные с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, который сейчас находится в Америке с визитом, узнать даты, когда будут поставлены дополнительные системы "Patriot", передает УНН.
"Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Петриот", о которых у нас договоренность с партнерами", - сообщил Зеленский.
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