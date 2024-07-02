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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський доручив Умєрову з'ясувати у США дати поставки додаткових комплексів Patriot

Київ • УНН

 • 20955 перегляди

Президент Зеленський доручив міністру оборони України з'ясувати, коли будуть поставлені додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, узгоджені з партнерами.

Зеленський доручив Умєрову з'ясувати у США дати поставки додаткових комплексів Patriot

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову, який зараз перебуває в Америці з візитом, дізнатись дати, коли будуть поставлені додаткові системи "Patriot", передає УНН.

"Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи "Петріот", про які у нас домовленість із партнерами", - повідомив Зеленський.

Раніше

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні, США незабаром оголосять новий пакет озброєнь для України на понад 2,3 млрд доларів. 

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Антоніна Туманова

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