Зеленський доручив Умєрову з'ясувати у США дати поставки додаткових комплексів Patriot
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив міністру оборони України з'ясувати, коли будуть поставлені додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, узгоджені з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову, який зараз перебуває в Америці з візитом, дізнатись дати, коли будуть поставлені додаткові системи "Patriot", передає УНН.
"Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи "Петріот", про які у нас домовленість із партнерами", - повідомив Зеленський.
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Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні, США незабаром оголосять новий пакет озброєнь для України на понад 2,3 млрд доларів.
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