США незабаром оголосять про надання Україні пакету озброєнь на понад 2,3 млрд доларів - Остін
Київ • УНН
США оголосять про надання Україні нового пакету озброєнь на суму понад 2,3 мільярда доларів, про що заявив міністр оборони США під час зустрічі з міністром оборони України.
США незабаром оголосять новий пакет озброєнь для України на понад 2,3 млрд доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Наразі подробиці щодо нового пакету та точні терміни його оголошення не відомі.
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Як повідомляв Reuters, Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів.
До пакету допомоги увійдуть, зокрема ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Допомога включатиме також інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.
Співрозмовники видання допускали, що пакет буде допомоги буде представлений у понеділок, 1 липня.