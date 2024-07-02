США вскоре объявят новый пакет вооружений для Украины на более 2,3 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Подробности относительно нового пакета и точные сроки его объявления не известны.

Раньше

Как сообщал Reuters, Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

В пакет помощи войдут, в частности, ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Собеседники издания допускали, что пакет будет помощи будет представлен в понедельник, 1 июля.