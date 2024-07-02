Киев • УНН
США объявят о предоставлении Украине нового пакета вооружений на сумму более 2,3 миллиарда долларов, о чем заявил министр обороны США во время встречи с министром обороны Украины.
США вскоре объявят новый пакет вооружений для Украины на более 2,3 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Подробности относительно нового пакета и точные сроки его объявления не известны.
Раньше
Как сообщал Reuters, Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.
В пакет помощи войдут, в частности, ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.
Собеседники издания допускали, что пакет будет помощи будет представлен в понедельник, 1 июля.