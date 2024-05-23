Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

Германия отреагировала на призыв Украины увеличить количество систем противовоздушной обороны, пообещав отправить несколько своих собственных систем и призвав на помощь других союзников, но эту инициативу мало кто поддержал. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

В настоящее время Берлин предоставил три из 11 батарей Patriot американского производства, а также более 50 систем ПВО малой дальности Gepard и ракет "воздух-воздух", способных противостоять баллистическим ракетам, бомбам и беспилотникам.

В течение нескольких недель высокопоставленные немецкие политики - прежде всего министр иностранных дел Анналена Баербок и министр обороны Борис Писториус - призывали союзников выполнить свои обязательства по передаче Украине противовоздушных и противоракетных батарей Patriot. Но как сообщили изданию два человека, знакомых с ходом переговоров, страны-партнеры не желают присылать крайне нужные Украине батареи.

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Хотя немецкая инициатива охватывает и альтернативные варианты, такие как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или системы ПВО С-300, именно Patriots, разработанные Raytheon, наиболее эффективны против атак.

"Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами", - сказал Нико Ланге, бывший руководитель аппарата министерства обороны Германии, а ныне сотрудник аналитического центра CEPA.

Одной из причин нежелания отправлять Patriots является то, что они дорогие - около 1 миллиарда долларов за единицу - и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, стоит миллионы.

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