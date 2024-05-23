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Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico
Инициатива Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, включая призыв к союзникам предоставить зенитные и противоракетные батареи Patriot, не получила значительной поддержки со стороны стран-партнеров из-за высокой стоимости и нежелания расставаться с крайне необходимыми системами.
Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником
Украина отмечает День морской пехоты, президент Зеленский и главнокомандующий Сырский поздравили морских пехотинцев за их героизм, стойкость и непоколебимую преданность в ожесточенных боях против российских оккупантов, почтив их жертву за свободу и независимость Украины.
По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА
Российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей города оставаться в укрытиях.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, что заставило власти предупредить жителей города о необходимости укрыться в укрытиях.
Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы
Команда МВФ во главе с Альфредом Каммером начинает встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве под руководством Гэвина Грея состоятся дискуссии о мерах экономической политики в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования.
Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри
Александр Усик может сохранить свой титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе до матча-реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер имеет право просить об отсрочке обязательной защиты своего титула.
В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли
Два человека были найдены мертвыми в автомобиле после столкновения легкового автомобиля «Таврия» и грузовика «Мерседес 608», который загорелся возле Пятихаток Каменского района Днепропетровской области.
Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук
Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.
Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN
Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем намерении признать Галестинское государство, что заставило Израиль рассмотреть дипломатические шаги против них, включая отмену визитов, аннулирование виз и обращение к США за поддержкой для разъяснения намерений.
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Днепропетровской области.