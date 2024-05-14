Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot

Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot потому, что сейчас сама получает только первые системы, заказанной семь лет назад. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН со ссылкой на PAP.

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На вопрос о возможности передачи Польшей Украине системы противоракетной обороны Patriot Дуда ответил, что пока Варшава получает только первые элементы системы, заказанные семь лет назад.

"Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны". - подчеркнул Дуда.

Дуда отметил, что Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину. Он напомнил, что Варшава также передала Киеву оборудование значительной стоимости и все это время поддерживала Украину военной помощью.

В то же время Дуда подчеркнул, что Польша много тратит на оборону, чтобы быть уверенной в том, что на нее не нападет рф.

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