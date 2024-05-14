Дуда розповів, чому Польща не може передати Україні Patriot
Київ • УНН
Польща не може передати Україні комплекси Patriot, оскільки наразі отримує лише перші системи, замовлені сім років тому, про що заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Польща не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot тому, що наразі сама отримує тільки перші системи, замовленої сім років тому. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє УНН з посиланням на PAP.
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На запитання про можливість передачі Польщею Україні системи протиракетної оборони Patriot Дуда відповів, що наразі Варшава отримує тільки перші елементи системи, замовлені сім років тому.
"Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, завершеної для потреб нашої власної оборони". - підкреслив Дуда.
Дуда зауважив, що Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну. Він нагадав, що Варшава також передала Києву обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала Україну військовою допомогою.
Водночас Дуда підкреслив, що Польща багато витрачає на оборону, щоб бути впевненою в тому, що на неї не нападе рф.
Україні потрібно передати ще 5-6 Patriot - прем'єрка Данії 14.05.24, 10:44 • 20437 переглядiв