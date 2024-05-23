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Ініціатива Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України зазнає краху - Politico

Ініціатива Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України зазнає краху - Politico

Київ • УНН

 • 46591 перегляди

Ініціатива Німеччини щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, включаючи заклик до союзників надати зенітні та протиракетні батареї Patriot, не отримала значної підтримки з боку країн-партнерів через високу вартість і небажання розлучатися з вкрай необхідними системами.

Німеччина відреагувала на заклик України збільшити кількість систем протиповітряної оборони, пообіцявши відправити кілька своїх власних систем і закликавши на допомогу інших союзників, але цю ініціативу мало хто підтримав. Про це пише Politico із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі 

Наразі Берлін надав три з 11 батарей Patriot американського виробництва, а також понад 50 систем ППО малої дальності Gepard і ракет "повітря-повітря", здатних протистояти балістичним ракетам, бомбам і безпілотникам. 

Упродовж кількох тижнів високопоставлені німецькі політики - насамперед міністр закордонних справ Анналена Баербок і міністр оборони Борис Пісторіус - закликали союзників виконати свої зобов'язання щодо передачі Україні протиповітряних і протиракетних батарей Patriot. Але як повідомили виданню двоє людей, обізнаних з ходом переговорів, країни-партнери не бажають надсилати вкрай потрібні Україні батареї. 

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Хоча німецька ініціатива охоплює й альтернативні варіанти, як-от SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи ППО С-300, саме Patriots, розроблені Raytheon, найбільш ефективні проти атак. 

"Немає європейського лідерства і єдності між головними дійовими особами", - сказав Ніко Ланге, колишній керівник апарату міністерства оборони Німеччини, а нині співробітник аналітичного центру CEPA. 

Однією з причин небажання відправляти Patriots є те, що вони дорогі - близько 1 мільярда доларів за одиницю - і кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, коштує мільйони.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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