Ініціатива Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України зазнає краху - Politico
Київ • УНН
Ініціатива Німеччини щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, включаючи заклик до союзників надати зенітні та протиракетні батареї Patriot, не отримала значної підтримки з боку країн-партнерів через високу вартість і небажання розлучатися з вкрай необхідними системами.
Німеччина відреагувала на заклик України збільшити кількість систем протиповітряної оборони, пообіцявши відправити кілька своїх власних систем і закликавши на допомогу інших союзників, але цю ініціативу мало хто підтримав. Про це пише Politico із посиланням на свої джерела, передає УНН.
Деталі
Наразі Берлін надав три з 11 батарей Patriot американського виробництва, а також понад 50 систем ППО малої дальності Gepard і ракет "повітря-повітря", здатних протистояти балістичним ракетам, бомбам і безпілотникам.
Упродовж кількох тижнів високопоставлені німецькі політики - насамперед міністр закордонних справ Анналена Баербок і міністр оборони Борис Пісторіус - закликали союзників виконати свої зобов'язання щодо передачі Україні протиповітряних і протиракетних батарей Patriot. Але як повідомили виданню двоє людей, обізнаних з ходом переговорів, країни-партнери не бажають надсилати вкрай потрібні Україні батареї.
Зеленський: для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot16.05.24, 16:17 • 18366 переглядiв
Хоча німецька ініціатива охоплює й альтернативні варіанти, як-от SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи ППО С-300, саме Patriots, розроблені Raytheon, найбільш ефективні проти атак.
"Немає європейського лідерства і єдності між головними дійовими особами", - сказав Ніко Ланге, колишній керівник апарату міністерства оборони Німеччини, а нині співробітник аналітичного центру CEPA.
Однією з причин небажання відправляти Patriots є те, що вони дорогі - близько 1 мільярда доларів за одиницю - і кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, коштує мільйони.
Дуда розповів, чому Польща не може передати Україні Patriot14.05.24, 15:43 • 18607 переглядiв