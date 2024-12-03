Ожидаем в декабре системы ПВО от нескольких партнеров - Зеленский

Украина в декабре ожидает системы противовоздушной обороны от нескольких партнеров, ведь зима - это огромный соблазн для российских террористов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня вернулся из зарубежных командировок министр обороны Украины. Докладывал и по новым договоренностям, и по реализации предыдущих, особенно по противовоздушной обороне. Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без промедления. Зима - это огромный соблазн для российских террористов", - сказал Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

Германия в декабре передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО.