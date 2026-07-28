Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях - Буданов о встрече в Белом доме

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время встречи лидеров Украины и США в Белом доме "провели содержательную беседу о дипломатических и безопасностных шагах, необходимых для приближения справедливого мира", а также договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях, передает УНН.

Детали

Буданов отметил, что в составе украинской делегации под руководством Президента Владимира Зеленского принял участие во встрече с Президентом США Дональдом Трампом и американскими коллегами в Белом доме.

Провели содержательную беседу о дипломатических и безопасностных шагах, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях - сообщил глава ОП.

Буданов также поблагодарил США за непоколебимую поддержку Украины.

В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху были позитивными и продуктивными

Напомним

Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.