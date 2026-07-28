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Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях - Буданов о встрече в Белом доме

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Глава ОП Кирилл Буданов сообщил о содержательном разговоре относительно дипломатических шагов для мира. Стороны договорились активизировать переговорный процесс на всех уровнях.

Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях - Буданов о встрече в Белом доме

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время встречи лидеров Украины и США в Белом доме "провели содержательную беседу о дипломатических и безопасностных шагах, необходимых для приближения справедливого мира", а также договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях, передает УНН.

Детали

Буданов отметил, что в составе украинской делегации под руководством Президента Владимира Зеленского принял участие во встрече с Президентом США Дональдом Трампом и американскими коллегами в Белом доме. 

Провели содержательную беседу о дипломатических и безопасностных шагах, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях 

- сообщил глава ОП.

Буданов также поблагодарил США за непоколебимую поддержку Украины.

В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху были позитивными и продуктивными28.07.26, 19:55 • 3006 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Белый дом
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина