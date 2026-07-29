Виткофф и Кушнер впервые договорились посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны - СМИ

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров во вторник в Овальном кабинете, передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

Издание отмечает, что эти переговоры знаменуют резкий сдвиг в отношениях, которые ранее характеризовались напряженностью, при этом Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке отметил, что месяцы прямого общения на уровне советников изменили взгляды Трампа на войну и перспективы Украины.

По словам источников, близких к обоим президентам, его задача заключалась в том, чтобы убедить Трампа в том, что поддержка Украины отвечает интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом — аргумент, который в последние месяцы приобрел большую популярность.

Украина после "практической" встречи Трампа и Зеленского ожидает визита спецпосланников Уиткоффа и Кушнера - СМИ

Напомним

Как сообщила американская консервативная активистка и блогерка Лора Лумер, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев в ближайшие две недели, дата и время скоро будут определены.