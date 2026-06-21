Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой

Родина принца Уэльского опубликовала новую фотографию принца Уильяма вместе с его дочерью, принцессой Шарлоттой, по случаю 44-го дня рождения наследника британского престола и Дня отца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

На снимке принц Уильям позирует в парадной форме валлийской гвардии рядом с 11-летней Шарлоттой. Фото сделано в саду Кенсингтонского дворца после церемонии «Выноса флага», которая прошла в минувшие выходные.

С днём рождения и Днём отца, лучший папа в мире! Мы тебя очень любим