Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой
Киев • УНН
В честь 44-летия принца Уильяма и Дня отца опубликовано фото с 11-летней Шарлоттой. Король Карл III также поздравил сына снимком с премии Earthshot Prize.
Родина принца Уэльского опубликовала новую фотографию принца Уильяма вместе с его дочерью, принцессой Шарлоттой, по случаю 44-го дня рождения наследника британского престола и Дня отца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
На снимке принц Уильям позирует в парадной форме валлийской гвардии рядом с 11-летней Шарлоттой. Фото сделано в саду Кенсингтонского дворца после церемонии «Выноса флага», которая прошла в минувшие выходные.
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К поздравлениям присоединился король Карл III
Официальный аккаунт королевской семьи также опубликовал фотографию короля Карла III вместе с принцем Уильямом, сделанную во время прошлогодней церемонии вручения премии Earthshot Prize в Бразилии.
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