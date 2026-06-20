Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию

PA

Принцу Гарри и его семье было предложено королевское жилье во время их приезда в Великобританию в следующем месяце, но без дополнительной охраны, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Букингемский дворец отказался комментировать многочисленные сообщения, распространяемые "командой Сассексов", о том, что герцог Сассекский планирует впервые за четыре года привезти свою жену Меган и их детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в Великобританию в июле.

Однако, как стало известно Daily Mail, Гарри и его семье было предложено жилье в королевской резиденции для использования во время потенциального визита.

Ранее ему предлагали жилье в Букингемском дворце, но он отказался, заявив, что оно недостаточно безопасно.

Неясно, будет ли ему предоставлено жилье в какой-либо другой королевской резиденции, такой как Сент-Джеймсский дворец, Виндзор или Сандрингем.

По данным издания, дворец пока не получил ответа на предложение о предоставлении жилья для потенциального летнего визита, во время которого Гарри также надеется организовать встречу со своим отцом, королем Чарльзом III.

Однако, как стало известно, предположения о том, что были предложены "дополнительные меры" по безопасности во время потенциального визита, не соответствуют действительности.

Позиция дворца остается неизменной: все вопросы безопасности находятся в компетенции Министерства внутренних дел, указывает издание.

Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне