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Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию

Киев • УНН

 • 2834 просмотра

Принцу Гарри и его семье предложили жилье в королевской резиденции во время визита в июле, но без дополнительных мер безопасности. Дворец не получил ответа на предложение.

Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию
PA

Принцу Гарри и его семье было предложено королевское жилье во время их приезда в Великобританию в следующем месяце, но без дополнительной охраны, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Букингемский дворец отказался комментировать многочисленные сообщения, распространяемые "командой Сассексов", о том, что герцог Сассекский планирует впервые за четыре года привезти свою жену Меган и их детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в Великобританию в июле.

Однако, как стало известно Daily Mail, Гарри и его семье было предложено жилье в королевской резиденции для использования во время потенциального визита.

Ранее ему предлагали жилье в Букингемском дворце, но он отказался, заявив, что оно недостаточно безопасно.

Неясно, будет ли ему предоставлено жилье в какой-либо другой королевской резиденции, такой как Сент-Джеймсский дворец, Виндзор или Сандрингем.

По данным издания, дворец пока не получил ответа на предложение о предоставлении жилья для потенциального летнего визита, во время которого Гарри также надеется организовать встречу со своим отцом, королем Чарльзом III.

Однако, как стало известно, предположения о том, что были предложены "дополнительные меры" по безопасности во время потенциального визита, не соответствуют действительности.

Позиция дворца остается неизменной: все вопросы безопасности находятся в компетенции Министерства внутренних дел, указывает издание.

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Юлия Шрамко

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