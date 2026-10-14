Зеленский сегодня посетит Лондон — ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Лондон. Во время визита будет объявлено о передаче Украине дополнительных ракет против дронов. Об этом сообщили журналистам в Офисе Президента Украины, передает УНН.

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По имеющейся информации, президент Украины встретится с королем Великобритании, королем Карлом III, в Лондоне. Во время визита будет объявлено о передаче Украине дополнительных ракет для противодействия беспилотникам. Также во время визита планируют объявить о подготовке к введению новых санкций против рф.

Напомним

Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет LMM, которые эффективно сбивают реактивные «Шахеды», и готовит новые санкции против России.

Зеленский подтвердил, что США пригрозили приостановить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ - NPR