Зеленський сьогодні відвідає Лондон - ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні приїде до Лондона. Під час візиту оголосять про передачу Україні додаткових антидронових ракет. Про це повідомили журналістам в Офісі Президента України, передає УНН.

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За наявною інформацією, президент України зустрінеться із королем Великобританії, королем Карлом III у Лондоні. Під час візиту буде оголошено про передачу Україні додаткових ракет для протидії безпілотникам. Також під час візиту планують оголосити про підготовку до запровадження нових санкцій проти рф.

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