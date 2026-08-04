Британская принцесса Евгения родила дочь в больнице Лиссабона
Киев • УНН
Племянница короля Чарльза принцесса Евгения и её муж Джек Бруксбэнк стали родителями девочки весом 3,9 кг. Роды произошли 3 августа в больнице Лиссабона, королевская семья рада новости.
Британская принцесса Евгения родила дочь в Португалии, передает УНН.
Племянница короля Чарльза и дочь Эндрю Маунтбаттен-Виндзора родила девочку весом около 3,9 кг в больнице Лиссабона в понедельник.
Её Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбанк с радостью сообщают о благополучном рождении своей дочери, которая появилась на свет в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в больнице в Лиссабоне, Португалия
Их Величества Король и Королева и другие члены Королевской семьи были рады узнать эту новость.