путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Эксперт-международник Станислав Желиховский заявил о попытках кремля навязать США собственные условия мира в Украине. После разговоров с путиным риторика Трампа часто становится выгодной россии.

путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине

После телефонного разговора между президентом рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом снова активизировались дискуссии о возможном усилении давления на Украину. Меняется ли позиция Вашингтона под влиянием москвы, и какие риски это несет - в комментарии для УНН объяснил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Контакты между США и РФ - регулярность и риски для Украины

Эксперт подчеркивает, что сам факт коммуникации между лидерами США и россии не является чем-то исключительным. В то же время ключевой вопрос - последствия таких контактов для Украины.

По его словам, подобные разговоры могут иметь системный характер и будут продолжаться, пока Трамп остается у власти. При этом после них часто меняется риторика американского президента - и не в пользу Киева.

Мы должны понимать, что такие коммуникации время от времени случаются, и, к сожалению, мы не можем на них повлиять. Это два государства, которые ведут диалог между собой. Но проблема в том, что после таких разговоров риторика Дональда Трампа нередко меняется - и, как правило, не в пользу Украины. Мы видим заявления, которые неприемлемы для нас, в частности относительно войны и ее завершения. Часто он фактически ретранслирует те нарративы, которые выгодны Кремлю

- отметил Желиховский.

Он подчеркнул, что реальное содержание переговоров остается неизвестным, а публичная информация - лишь часть того, что обсуждается.

кремль пытается навязать США свои правила игры

По мнению эксперта, россия активно использует диалог с Вашингтоном, чтобы влиять на позицию США относительно войны. Речь идет не только об Украине, но и о более широком геополитическом контексте, в частности о Ближнем Востоке и иранском вопросе.

Есть признаки того, что россия пытается все больше влиять на американского президента и фактически навязать ему собственные правила игры в контексте мирного урегулирования. путин использует инструменты, которые могут выглядеть для Трампа как шаги навстречу - например, предложения по участию в урегулировании ситуации вокруг Ирана или ядерной программы. Это создает иллюзию конструктивности, но на самом деле является попыткой сместить баланс в глобальной политике в пользу москвы

- пояснил он.

При этом, по словам Желиховского, Кремль может использовать любой "успех" на других направлениях, чтобы получить уступки по Украине.

Фактор выборов в США и мотивация Трампа

Отдельно эксперт обращает внимание на внутриполитический контекст в США. В частности, речь идет о промежуточных выборах в Конгресс и желании Трампа продемонстрировать результат.

Трамп заинтересован в том, чтобы показать успехи - как во внешней политике, так и в вопросах безопасности. Ему важно продемонстрировать, что он способен достигать договоренностей. И здесь Россия может сыграть на этом, создавая видимость сотрудничества. Но для Украины это риск, потому что такие "договоренности" могут происходить за наш счет

- отметил он.

Визит Чарльза III и возможное влияние на ситуацию

Комментируя визит короля Великобритании Чарльза III в США, эксперт не исключает, что он мог стать одним из факторов активизации контактов между москвой и Вашингтоном.

По его словам, Лондон традиционно занимает четкую проукраинскую позицию, что может вызывать обеспокоенность в кремле.

Нельзя исключать, что этот звонок мог быть связан с визитом Чарльза III. Великобритания последовательно поддерживает Украину, и россия видит в этом угрозу. Соответственно, москва может пытаться нейтрализовать это влияние через Вашингтон, усиливая собственную коммуникацию с Трампом

 - пояснил Желиховский.

В то же время он отметил, что такие контакты могли быть и запланированы заранее.

Что должна делать Украина

Эксперт категорически отвергает идею "ждать" смены власти в США. Вместо этого Украина должна активно работать на всех международных направлениях.

Речь идет как о сотрудничестве с Вашингтоном и Европой, так и о расширении присутствия в других регионах мира.

Мы не должны ждать "лучшего" президента США. Мы не знаем, кто будет следующим и какой будет его политика. Украине нужно усиливать работу на американском направлении, на европейском, а также расширять присутствие в мире - на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах. Мы должны предлагать партнерство, развивать экономику и укреплять государство 

- подчеркнул он.

Информационный эффект заявлений Трампа

Отдельную угрозу, по словам эксперта, представляют публичные заявления Трампа, которые могут формировать искаженное восприятие войны среди американского общества.

Даже если потом его окружение объясняет или исправляет эти слова, эффект уже есть. Обычный американец может не разбираться в деталях, но он слышит, что Украина "проигрывает". И это влияет на общественное мнение. А кремль это активно использует - как для внутренней пропаганды, так и для усиления своих позиций

- подчеркнул Желиховский.

По его мнению, именно такие информационные сигналы могут иметь долгосрочные последствия для поддержки Украины со стороны партнеров.

В итоге эксперт отмечает, что нынешняя ситуация является частью более широкой геополитической борьбы, где россия пытается использовать любые возможности для давления на Украину - в частности через влияние на позицию США.

