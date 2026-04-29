путин был готов заключить сделку уже давно, думаю, некоторые люди ему помешали — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали, передает УНН.

Я говорил об Украине. И я немного говорил об Иране. Он сказал мне, что хотел бы присоединиться к программе обогащения урана, если сможет помочь нам ее реализовать. Я ответил, что гораздо больше хотел бы, чтобы ты присоединился к прекращению войны с Украиной. Для меня это было бы важнее, потому что мы собираемся это сделать - сказал Трамп.

Он добавил, что Путин сказал ему, что также не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Я предложил небольшое перемирие, и думаю, он может на это пойти. Он может объявить что-то на эту тему. Он уже объявил? Нет, но я как раз собирался вас об этом спросить. Да, нет, я спросил его о... даже если это будет небольшое перемирие, там гибнет так много людей, это просто абсурдно. Я сказал: "Прежде чем ты мне поможешь, я хочу положить конец твоей войне". Так что мы хорошо поговорили. Я знаю его давно. Думаю, он был готов заключить сделку уже давно. Думаю, некоторые люди помешали ему заключить сделку, но мы больше говорили об Украине - добавил Трамп.

путин провел разговор с Трампом и заявил, что готов объявить перемирие на день победы — ушаков

Он также заявил, что окончание войны в Украине и Иране, возможно, "имеют схожий график".

Также Трамп заявил, что "Украина потерпела военное поражение", о чем "не узнаешь из "фейковых новостей", вероятно, имея в виду Иран, так как он добавил, что "у них было 159 кораблей", и сейчас они все лежат на дне.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду CNN, что войны в Иране и Украине могут закончиться "по похожему графику" после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.