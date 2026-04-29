путин провел разговор с Трампом и заявил, что готов объявить перемирие на день победы — ушаков

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов. Об этом заявил росСМИ помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период дня победы, Трамп поддержал это.

Кроме того, российский диктатор рассказал Трампу о "сугубо террористических методах атак на гражданские объекты", добавил ушаков.

В свою очередь Трамп сказал путину, что соглашение для решения конфликта в Украине уже близко.

Зеленский высказался о потенциальном визите посланников Трампа в Украину после праздников

Кроме того, по словам ушакова, путин рассказал об "успехах" российских войск на "сво".

"путин сказал Трампу, что цели СВО будут достигнуты, рф предпочла бы сделать это путем переговоров", - добавил помощник главы кремля.

Трамп заявил, что пока не приглашал Путина на G20, но не исключил его участия, и сказал, что это было бы полезно