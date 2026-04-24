Трамп заявил, что пока не приглашал Путина на G20, но не исключил его участия, и сказал, что это было бы полезно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отправлял приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит G20, однако считает, что его участие могло бы быть полезным. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, пожалуй, было бы очень полезно – сказал Трамп.

По данным издания, в Государственном департаменте США отметили, что Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20", поскольку Вашингтон стремится провести "успешный и продуктивный саммит".

В то же время один из представителей администрации США сообщил журналистам, что официальное приглашение России пока не отправлялось.

Ранее российские чиновники заявляли, что Путин якобы получил приглашение на саммит, который должен состояться в Майами, однако не уточнили, будет ли он участвовать.

«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20