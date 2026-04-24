Трамп заявил, что пока не приглашал Путина на G20, но не исключил его участия, и сказал, что это было бы полезно

$43.890.2351.500.41
23 апреля, 17:17 • 10015 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 18089 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 17792 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
23 апреля, 14:33 • 17005 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
23 апреля, 14:24 • 17253 просмотра
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
23 апреля, 12:33 • 16361 просмотра
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
23 апреля, 11:51 • 17970 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
23 апреля, 11:11 • 14880 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 30201 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
23 апреля, 09:27 • 16515 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
Популярные новости
Греция поддержала создание спецтрибунала по агрессии рф против Украины23 апреля, 15:07 • 3094 просмотра
Трамп приказал ВМС США открыть огонь по иранским лодкам, устанавливающим мины в Ормузском проливе23 апреля, 15:25 • 4690 просмотра
Во Львове полиция устанавливает обстоятельства наезда авто ТЦК на женщину23 апреля, 16:39 • 3066 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 9014 просмотра
Принц и принцесса Уэльские показали новое фото сына Луи в его восьмой день рожденияVideo23 апреля, 17:38 • 4514 просмотра
публикации
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 26371 просмотра
Перекрестная аллергия – почему организм реагирует на фрукты из-за пыльцы растений23 апреля, 10:41 • 29512 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 30202 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 76021 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 61561 просмотра
Трамп заявил, что пока не приглашал Путина на G20, но не исключил его участия, и сказал, что это было бы полезно

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Дональд Трамп пока не отправлял официальное приглашение Путину на саммит в Майами. Президент США считает, что присутствие российского лидера было бы полезным.

Трамп заявил, что пока не приглашал Путина на G20, но не исключил его участия, и сказал, что это было бы полезно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отправлял приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит G20, однако считает, что его участие могло бы быть полезным. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, пожалуй, было бы очень полезно

– сказал Трамп.

По данным издания, в Государственном департаменте США отметили, что Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20", поскольку Вашингтон стремится провести "успешный и продуктивный саммит".

В то же время один из представителей администрации США сообщил журналистам, что официальное приглашение России пока не отправлялось.

Ранее российские чиновники заявляли, что Путин якобы получил приглашение на саммит, который должен состояться в Майами, однако не уточнили, будет ли он участвовать.

«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G2023.04.26, 18:48 • 17796 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
The Washington Post
Дональд Трамп