«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20

МИД РФ заявило о приглашении на саммит в Майами 14–15 декабря. Окончательное решение об участии примут ближе к дате проведения мероприятия.

Новости о возможном приглашении российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами могут стать опасным символическим жестом для всего мира. Такие сигналы Москва трактует не как дипломатию, а как слабость Запада. В то же время команда Дональда Трампа не демонстрирует целостной стратегии по войне России против Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.

По словам эксперта, Путин воспринимает только язык силы, а любые уступки или попытки "перезапуска диалога" лишь укрепляют его уверенность в правильности собственного курса.

Приглашение Путина – это реверанс, который Кремль воспримет как победу

Политолог убежден, что сам факт возможного приглашения Путина на саммит "двадцатки" является негативным сигналом не только для Украины, но и для глобальной политики в целом.

Это плохие реверансы в сторону Путина. Это снова о слабости. Путин уважает только силу. Если бьют по зубам – значит сильные, значит их надо бояться и обходить стороной. Если не бьют – значит либо боятся, либо уважают. Именно так он это воспринимает - отметил Лесной.

По его мнению, нынешний подход Трампа не выглядит убедительным для Кремля.

Трамп сейчас не выглядит для Путина сильным. Украина бьет туда, где больно. А Соединенные Штаты – нет. И когда тебя еще и приглашают после международной изоляции, когда с тобой годами не хотели говорить, это для Путина будет выглядеть как личная дипломатическая победа - сказал эксперт.

Россия использует это для глобального Юга

Олег Лесной считает, что даже если Путин лично не поедет на саммит, сама история с приглашением будет использована кремлевской пропагандой.

Они это раздуют в информационном поле для стран глобального Юга. Мол, с Россией снова говорят, Россия снова рукопожатна, Россию возвращают в большую политику. Это очень плохой месседж - подчеркнул он.

По словам политолога, для Трампа такая история практически ничего не дает.

Что он из этого получит? Ничего. А Путин скажет: меня приглашают – значит я все делаю правильно. Именно так это будет трактовать Кремль - добавил Лесной.

У Трампа нет стратегии по России

Комментируя политику команды Трампа по войне РФ против Украины, эксперт заявил, что не видит системного подхода.

Я скажу больше – я не вижу у них стратегии вообще. Они работают наскоками. Получилось – хорошо, не получилось – ищут новый ход. В начале каденции звучали заявления: у нас есть план, мы его скоро покажем, все готово. Потом прошло время, и уже начали говорить совсем другое - отметил он.

По мнению Лесного, это свидетельствует об отсутствии внутренней концепции.

Я делаю простой вывод: стратегии нет. А если ее нет, то работают ситуативно. И, что важно, нет людей в команде, которые могут сказать Трампу: мы идем по ложному пути - пояснил политолог.

Трамп мыслит как бизнесмен, но с Кремлем это не работает

Эксперт подчеркивает, что главная ошибка Трампа – попытка применить бизнес-логику к авторитарному режиму Путина.

Трамп мыслит категориями сделки. Он считает, что можно сесть, договориться, и все стороны что-то получат. Но с Российской Федерацией это так не работает. Там логика другая – сила, давление, принуждение, экспансия. Договоренность для них – это пауза перед новым ударом - сказал Лесной.

Он добавил, что предыдущий опыт контактов с Кремлем это уже показал.

Если опираться на результаты предыдущих громких встреч и попыток взаимопонимания, то ничего прорывного не произошло. Поэтому оснований считать, что сейчас будет иначе, нет - отметил эксперт.

Война будет продолжаться долго – вопрос не в Трампе, а в Путине

Комментируя новое финансирование для Украины со стороны Европейского Союза, Лесной заявил, что это свидетельствует о подготовке к длительному противостоянию.

Я думаю, война будет еще долго. И вопрос даже не в каденции Трампа. Вопрос в каденции Путина – в прямом смысле, в пределах его физического существования. Именно там сейчас находится ключ к завершению этой войны - сказал он.

По его мнению, именно внутреннее состояние России является главным фактором будущих изменений.

Игла Кощея сейчас не в Вашингтоне. Она в экономике Российской Федерации, в способности режима удерживать систему, финансировать войну и контролировать общество - отметил политолог.

Украина все больше ориентируется на Европу

Лесной считает, что Киев уже адаптируется к новой реальности, где главная опора – это не США, а Европа.

Мы видим это и в риторике президента Украины. Она уже не американоцентрична, а больше европоцентрична. И это логично. Потому что именно Европа сейчас демонстрирует системность и готовность поддерживать нас дольше - сказал он.

В заключение эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать исходя из собственных интересов.

Нам нужно делать свое. Нам нужно вместе с Европой ослаблять Российскую Федерацию. Потому что Соединенные Штаты, к сожалению, сейчас не демонстрируют готовности это делать в том масштабе, который нужен - резюмировал Олег Лесной.

В кремле заявили, что путин готов к встрече с Зеленским