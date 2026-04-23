$43.890.2351.500.41
ukenru
15:51 • 216 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
15:48 • 676 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
14:33 • 2556 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
14:24 • 5190 просмотра
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
12:33 • 10009 просмотра
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
11:51 • 13171 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
11:11 • 13482 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
10:30 • 24070 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6м/с
30%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Кипр
Львов
Реклама
УНН Lite
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 22115 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 106341 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 82289 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 72426 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 76470 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
ТикТок

«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20

Киев • УНН

 • 700 просмотра

МИД РФ подтвердил получение приглашения на саммит G20 в США. Эксперт считает этот шаг проявлением слабости Запада и дипломатической победой Кремля.

МИД РФ заявило о приглашении на саммит в Майами 14–15 декабря. Окончательное решение об участии примут ближе к дате проведения мероприятия.

Новости о возможном приглашении российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами могут стать опасным символическим жестом для всего мира. Такие сигналы Москва трактует не как дипломатию, а как слабость Запада. В то же время команда Дональда Трампа не демонстрирует целостной стратегии по войне России против Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.

По словам эксперта, Путин воспринимает только язык силы, а любые уступки или попытки "перезапуска диалога" лишь укрепляют его уверенность в правильности собственного курса.

Приглашение Путина – это реверанс, который Кремль воспримет как победу

Политолог убежден, что сам факт возможного приглашения Путина на саммит "двадцатки" является негативным сигналом не только для Украины, но и для глобальной политики в целом.

Это плохие реверансы в сторону Путина. Это снова о слабости. Путин уважает только силу. Если бьют по зубам – значит сильные, значит их надо бояться и обходить стороной. Если не бьют – значит либо боятся, либо уважают. Именно так он это воспринимает

- отметил Лесной.

По его мнению, нынешний подход Трампа не выглядит убедительным для Кремля.

Трамп сейчас не выглядит для Путина сильным. Украина бьет туда, где больно. А Соединенные Штаты – нет. И когда тебя еще и приглашают после международной изоляции, когда с тобой годами не хотели говорить, это для Путина будет выглядеть как личная дипломатическая победа

- сказал эксперт.

Россия использует это для глобального Юга

Олег Лесной считает, что даже если Путин лично не поедет на саммит, сама история с приглашением будет использована кремлевской пропагандой.

Они это раздуют в информационном поле для стран глобального Юга. Мол, с Россией снова говорят, Россия снова рукопожатна, Россию возвращают в большую политику. Это очень плохой месседж

- подчеркнул он.

По словам политолога, для Трампа такая история практически ничего не дает.

Что он из этого получит? Ничего. А Путин скажет: меня приглашают – значит я все делаю правильно. Именно так это будет трактовать Кремль

- добавил Лесной.

У Трампа нет стратегии по России

Комментируя политику команды Трампа по войне РФ против Украины, эксперт заявил, что не видит системного подхода.

Я скажу больше – я не вижу у них стратегии вообще. Они работают наскоками. Получилось – хорошо, не получилось – ищут новый ход. В начале каденции звучали заявления: у нас есть план, мы его скоро покажем, все готово. Потом прошло время, и уже начали говорить совсем другое

- отметил он.

По мнению Лесного, это свидетельствует об отсутствии внутренней концепции.

Я делаю простой вывод: стратегии нет. А если ее нет, то работают ситуативно. И, что важно, нет людей в команде, которые могут сказать Трампу: мы идем по ложному пути

- пояснил политолог.

Трамп мыслит как бизнесмен, но с Кремлем это не работает

Эксперт подчеркивает, что главная ошибка Трампа – попытка применить бизнес-логику к авторитарному режиму Путина.

Трамп мыслит категориями сделки. Он считает, что можно сесть, договориться, и все стороны что-то получат. Но с Российской Федерацией это так не работает. Там логика другая – сила, давление, принуждение, экспансия. Договоренность для них – это пауза перед новым ударом

- сказал Лесной.

Он добавил, что предыдущий опыт контактов с Кремлем это уже показал.

Если опираться на результаты предыдущих громких встреч и попыток взаимопонимания, то ничего прорывного не произошло. Поэтому оснований считать, что сейчас будет иначе, нет

- отметил эксперт.

Война будет продолжаться долго – вопрос не в Трампе, а в Путине

Комментируя новое финансирование для Украины со стороны Европейского Союза, Лесной заявил, что это свидетельствует о подготовке к длительному противостоянию.

Я думаю, война будет еще долго. И вопрос даже не в каденции Трампа. Вопрос в каденции Путина – в прямом смысле, в пределах его физического существования. Именно там сейчас находится ключ к завершению этой войны

- сказал он.

По его мнению, именно внутреннее состояние России является главным фактором будущих изменений.

Игла Кощея сейчас не в Вашингтоне. Она в экономике Российской Федерации, в способности режима удерживать систему, финансировать войну и контролировать общество

- отметил политолог.

Украина все больше ориентируется на Европу

Лесной считает, что Киев уже адаптируется к новой реальности, где главная опора – это не США, а Европа.

Мы видим это и в риторике президента Украины. Она уже не американоцентрична, а больше европоцентрична. И это логично. Потому что именно Европа сейчас демонстрирует системность и готовность поддерживать нас дольше

- сказал он.

В заключение эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать исходя из собственных интересов.

Нам нужно делать свое. Нам нужно вместе с Европой ослаблять Российскую Федерацию. Потому что Соединенные Штаты, к сожалению, сейчас не демонстрируют готовности это делать в том масштабе, который нужен

- резюмировал Олег Лесной.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина