«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Киев • УНН
МИД РФ подтвердил получение приглашения на саммит G20 в США. Эксперт считает этот шаг проявлением слабости Запада и дипломатической победой Кремля.
МИД РФ заявило о приглашении на саммит в Майами 14–15 декабря. Окончательное решение об участии примут ближе к дате проведения мероприятия.
Новости о возможном приглашении российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами могут стать опасным символическим жестом для всего мира. Такие сигналы Москва трактует не как дипломатию, а как слабость Запада. В то же время команда Дональда Трампа не демонстрирует целостной стратегии по войне России против Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.
По словам эксперта, Путин воспринимает только язык силы, а любые уступки или попытки "перезапуска диалога" лишь укрепляют его уверенность в правильности собственного курса.
Приглашение Путина – это реверанс, который Кремль воспримет как победу
Политолог убежден, что сам факт возможного приглашения Путина на саммит "двадцатки" является негативным сигналом не только для Украины, но и для глобальной политики в целом.
Это плохие реверансы в сторону Путина. Это снова о слабости. Путин уважает только силу. Если бьют по зубам – значит сильные, значит их надо бояться и обходить стороной. Если не бьют – значит либо боятся, либо уважают. Именно так он это воспринимает
По его мнению, нынешний подход Трампа не выглядит убедительным для Кремля.
Трамп сейчас не выглядит для Путина сильным. Украина бьет туда, где больно. А Соединенные Штаты – нет. И когда тебя еще и приглашают после международной изоляции, когда с тобой годами не хотели говорить, это для Путина будет выглядеть как личная дипломатическая победа
Россия использует это для глобального Юга
Олег Лесной считает, что даже если Путин лично не поедет на саммит, сама история с приглашением будет использована кремлевской пропагандой.
Они это раздуют в информационном поле для стран глобального Юга. Мол, с Россией снова говорят, Россия снова рукопожатна, Россию возвращают в большую политику. Это очень плохой месседж
По словам политолога, для Трампа такая история практически ничего не дает.
Что он из этого получит? Ничего. А Путин скажет: меня приглашают – значит я все делаю правильно. Именно так это будет трактовать Кремль
У Трампа нет стратегии по России
Комментируя политику команды Трампа по войне РФ против Украины, эксперт заявил, что не видит системного подхода.
Я скажу больше – я не вижу у них стратегии вообще. Они работают наскоками. Получилось – хорошо, не получилось – ищут новый ход. В начале каденции звучали заявления: у нас есть план, мы его скоро покажем, все готово. Потом прошло время, и уже начали говорить совсем другое
По мнению Лесного, это свидетельствует об отсутствии внутренней концепции.
Я делаю простой вывод: стратегии нет. А если ее нет, то работают ситуативно. И, что важно, нет людей в команде, которые могут сказать Трампу: мы идем по ложному пути
Трамп мыслит как бизнесмен, но с Кремлем это не работает
Эксперт подчеркивает, что главная ошибка Трампа – попытка применить бизнес-логику к авторитарному режиму Путина.
Трамп мыслит категориями сделки. Он считает, что можно сесть, договориться, и все стороны что-то получат. Но с Российской Федерацией это так не работает. Там логика другая – сила, давление, принуждение, экспансия. Договоренность для них – это пауза перед новым ударом
Он добавил, что предыдущий опыт контактов с Кремлем это уже показал.
Если опираться на результаты предыдущих громких встреч и попыток взаимопонимания, то ничего прорывного не произошло. Поэтому оснований считать, что сейчас будет иначе, нет
Война будет продолжаться долго – вопрос не в Трампе, а в Путине
Комментируя новое финансирование для Украины со стороны Европейского Союза, Лесной заявил, что это свидетельствует о подготовке к длительному противостоянию.
Я думаю, война будет еще долго. И вопрос даже не в каденции Трампа. Вопрос в каденции Путина – в прямом смысле, в пределах его физического существования. Именно там сейчас находится ключ к завершению этой войны
По его мнению, именно внутреннее состояние России является главным фактором будущих изменений.
Игла Кощея сейчас не в Вашингтоне. Она в экономике Российской Федерации, в способности режима удерживать систему, финансировать войну и контролировать общество
Украина все больше ориентируется на Европу
Лесной считает, что Киев уже адаптируется к новой реальности, где главная опора – это не США, а Европа.
Мы видим это и в риторике президента Украины. Она уже не американоцентрична, а больше европоцентрична. И это логично. Потому что именно Европа сейчас демонстрирует системность и готовность поддерживать нас дольше
В заключение эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать исходя из собственных интересов.
Нам нужно делать свое. Нам нужно вместе с Европой ослаблять Российскую Федерацию. Потому что Соединенные Штаты, к сожалению, сейчас не демонстрируют готовности это делать в том масштабе, который нужен
