российский диктатор владимир путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но результативной она может быть только на этапе финализации договоренностей. Об этом росСМИ заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.

песков подчеркнул, что москва не видит со стороны Киева "политической воли к урегулированию конфликта".

Кроме того, пресс-секретарь кремля добавил, что россия готова принять американских переговорщиков "хоть завтра".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговорного процесса с россией в любом формате и в любой момент, однако этот вопрос сейчас зависит не от Украины.

Как сообщал УНН, Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев.