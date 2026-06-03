Оккупант украл у медика трамадол и дезертировал в Донецкой области - разведка
Киев • УНН
На Лиманском направлении военный рф украл у медика трамадол и дезертировал. ГУР обнародовало перехват разговора о побеге оккупанта.
российские оккупанты в Донецкой области продолжают оставлять боевые позиции, в том числе, находясь в состоянии наркотического опьянения - один из них дезертировал, приняв перед этим дозу трамадола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
По данным радиоперехвата, оккупант по имени "санек" находился в составе 488 мотострелкового полка 144 мотострелковой дивизии 20 российской армии. Данное подразделение воюет против Сил обороны Украины на Лиманском направлении.
Это "струна". "санька" нету, он "пятисотый". Убежал в гору, За ним погнались и не догнали. У медика трамадол воровал
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