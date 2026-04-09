Зеленский высказался о потенциальном визите посланников Трампа в Украину после праздников

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальный визит посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину, не назвав конкретной даты и отметив, что сейчас американские переговорщики занимаются вопросом переговоров с Ираном, о чем заявил журналистам в четверг, пишет УНН.

... после Пасхальных праздников найдем ту или иную дату и, наверное, они приедут. Я не знаю, у них, насколько я понимаю, (...) суббота-воскресенье, у них там переговоры по Ирану, посмотрим, как там переговоры - сказал Зеленский.

Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов

Дополнение

Как отмечало Bloomberg в начале апреля, американский чиновник заявил, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но еще не подтверждена.

Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, но не уточнил сроки потенциального визита. Он также сказал, что остановка в Украине может предшествовать следующей поездке команды в москву.