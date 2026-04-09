Зеленский высказался о потенциальном визите посланников Трампа в Украину после праздников
Киев • УНН
Президент прокомментировал возможный приезд американских посланников после праздников. Сейчас американские переговорщики сосредоточены на обсуждении вопросов по Ирану.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальный визит посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину, не назвав конкретной даты и отметив, что сейчас американские переговорщики занимаются вопросом переговоров с Ираном, о чем заявил журналистам в четверг, пишет УНН.
... после Пасхальных праздников найдем ту или иную дату и, наверное, они приедут. Я не знаю, у них, насколько я понимаю, (...) суббота-воскресенье, у них там переговоры по Ирану, посмотрим, как там переговоры
Дополнение
Как отмечало Bloomberg в начале апреля, американский чиновник заявил, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но еще не подтверждена.
Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, но не уточнил сроки потенциального визита. Он также сказал, что остановка в Украине может предшествовать следующей поездке команды в москву.