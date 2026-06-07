Зеленский прибыл с визитом в Британию
Киев • УНН
Президент Зеленский прибыл в Британию для переговоров со Стармером, Макроном и Мерцем. Завтра запланирована встреча с королем Чарльзом III.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с визитом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Сегодня в Британии. Будут наши двусторонние переговоры с Киром и встреча в формате E3 плюс Украина: Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Премьер-министр Британии Кир Стармер. Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров
Он также отметил, что на завтра запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.
Главное – это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной. Благодарю Соединенное Королевство и всех наших партнеров, которые реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на россию за ее агрессию. россия должна закончить эту свою войну
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