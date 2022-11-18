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Українські фахівці вже працюють на місці падіння ракети у Польщі - Кулеба

Українські фахівці вже працюють на місці падіння ракети у Польщі - Кулеба

Київ • УНН

 • 543136 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, вони вже працюють, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Українські фахівці вже працюють на місці трагедії у Пшевудові, спричиненій ракетним терором росії проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу. Ми продовжимо нашу співпрацю відкрито і конструктивно, як це роблять найближчі друзі", - зазначив Кулеба.

Контекст

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху.

Українські Національні Новини

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