У Польщі на поле впав невпізнаний об'єкт: підозрюють, що йдеться про метеорологічну кулю, місце охороняє поліція
Київ • УНН
Поліція на північному сході Польщі охороняє невпізнаний об'єкт, що впав у полі поблизу Мілаково, доки військові не оглянуть його і не визначать, що це.
У полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі впав предмет. Об'єкт охороняють поліцейські з Оструди. Також на місці працює армія, пише УНН з посиланням на TVN24.
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Офіцери поліції з Оструди вранці отримали повідомлення про те, що на полі поблизу Мілаково, ймовірно, знайшли метеорологічну кулю. Поліція зайнялася охороною місця події. На місце також прибула армія.
"До поліції повідомив житель села про те, що біля його помешкання впав предмет. Поліція охороняє його, а потім передасть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся", – сказав Рафал Яцковський з пресслужби поліції Вармінсько-Мазурського воєводства.
Він додав, що "поліція вже зафіксувала багато таких подій, пов'язаних з метеорологічними кулями в області".
Потреби в евакуації жителів, як повідомляється, не було.
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