У Дуды поддерживают призыв Зеленского о совместной встрече, однако не на границе

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств, заявил государственный секретарь канцелярии президента Анджей Дера. Однако отметил, что встреча на границе, которую предлагал Президент Украины Владимир Зеленский "не самая безопасная" и лучше было бы встретиться в другом месте. Об этом он сказал в эфире TVN24, передает УНН.

Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной - ред.). Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная (...) Наши фермеры борются за свои средства к существованию. Украинский народ борется за свои средства к существованию. Ситуация фатальная с обеих сторон, если смотреть с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эта проблема просто должна быть решена - сказал Анджей Дера.

Он отметил, что нет другого пути, кроме переговоров и Дуда поддерживает встречу между правительствами двух стран.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Давайте не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе, - этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией - результат войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что представители польского и украинского правительств должны встретиться на границе, он отметил, что "это не самое безопасное место".

"Лучше говорить в Варшаве или где-нибудь в Жешуве, Люблине, а не обязательно на границе", - указал Дера.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши, а также добавил, что готов прибыть и сам, чтобы поддержать диалог по ситуации с блокадой.