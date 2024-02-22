У Дуди підтримують заклик Зеленського щодо спільної зустрічі, однак не на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів, заявив державний секретар канцелярії президента Анджей Дера. Однак зазначив, що зустріч на кордоні, яку пропонував Президент України Володимир Зеленський "не найбезпечніша" і краще було б зустрітися у іншому місці. Про це він сказав в ефірі TVN24, передає УНН.

Президент виступає за те, щоб вести цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною - ред.). Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за свої засоби до існування. Український народ бореться за свої засоби до існування. Ситуація фатальна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і ця проблема просто має бути вирішена