У Дуди підтримують заклик Зеленського щодо спільної зустрічі, однак не на кордоні
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою, але не на кордоні, як запропонував Президент України Володимир Зеленський, з міркувань безпеки.
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів, заявив державний секретар канцелярії президента Анджей Дера. Однак зазначив, що зустріч на кордоні, яку пропонував Президент України Володимир Зеленський "не найбезпечніша" і краще було б зустрітися у іншому місці. Про це він сказав в ефірі TVN24, передає УНН.
Президент виступає за те, щоб вести цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною - ред.). Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за свої засоби до існування. Український народ бореться за свої засоби до існування. Ситуація фатальна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і ця проблема просто має бути вирішена
Він зазначив, що немає іншого шляху, окрім переговорів і Дуда підтримує зустріч між урядами двох країн.
"Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати і допомогти Україні. Давайте не будемо забувати, що все, що зараз відбувається на кордоні, - цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією - результат війни", - сказав він .
Відповідаючи на запитання про те, що представники польського та українського урядів мають зустрітися на кордоні, він зазначив, що "це не найбезпечніше місце".
"Краще говорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві, Любліні, а не обов'язково на кордоні", - вказав Дера.
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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі, а також додав, що готовий прибути й сам, аби підтримати діалог щодо ситуації з блокадою.