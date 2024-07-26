26-летний гражданин Узбекистана в Брудновском лесу в Варшаве ранил ножом двух украинских подростков. Прокуратура открыла производство в отношении мужчины, которых ранил подростков, однако у полиции есть доказательства, что схватку спровоцировала компания подростков. Об этом пишет УНН с ссылкой на TVN24.

Детали

В среду прокуратура открыла производство в отношении 26-летнего мужчины, арестованного по делу о нападении в Бродненском лесу. Гражданину Узбекистана предъявили обвинение по статье 157 Уголовного кодекса, которая касается нанесения средней тяжести и легких телесных повреждений. Ему грозит до двух лет лишения свободы - говорится в сообщении.

Отмечается, что к подозреваемому в нападении на украинца применены меры пресечения в виде запрета выезда из страны и полицейского надзора, который связан с обязательством раз в неделю появляться в определенное подразделение полиции. Также отмечается, что у полиции есть доказательства, что первыми напали подростки.

Это может означать, что мужчина защищался. Всего задержаны четверо несовершеннолетних, среди которых 13-летняя девушка.

«Мало того, что 26-летний подозревается в совершении преступления против 15-летних, мы знаем, что эти несовершеннолетние также принимали активное участие в этом инциденте. Вероятно, они совершили преступление в ущерб этому человеку», - отметила полицейская Паулина Онишко.

СМИ установили, что 13-летняя девушка должна была встретиться в лесу с 26-летним мужчиной. Когда он приехал, подростки из Украины якобы отобрали у него ключи от машины и телефон. Подозреваемый схватил нож и ранил двух парней.

«У одного два ножевых ранения в область грудной клетки. Ранения второго были менее серьезными - это была резаная рана руки, его в тот же день полиция вывезла из больницы», - пишет издание.

Напомним,

В Бродновском лесу в Польше 26-летний мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев. Пострадавшие доставлены в больницу, нападавший задержан через час после инцидента.

