Авария на шахте в Польше: один горняк погиб, еще одного ищут после подземного толчка

В Польше в результате сильного подземного толчка один горняк погиб, а еще одного пытаются спасти. К счастью, 76 шахтеров были эвакуированы. Об этом сообщает TVN24, передает УНН.

Детали

На одной из старейших польских шахт в Польше произошел трагический инцидент: после сильного подземного толчка на глубине 1200 метров один горняк погиб, а еще одного пытаются спасти.

По информации от спасателей, после начала спасательной операции 76 горняков успешно эвакуировали из-под земли, но двое остались в ловушке. Одного из них нашли поздно вечером, однако когда 41-летнего шахтера вытащили - врачи констатировали его смерть. Умерший горняк проработал по специальности 21 год. Кроме того, местонахождение второго горняка пока неизвестно.

Добавим

Среди 76 эвакуированных шахтеров 17 горняков доставили в больницы. Президент Польской горнодобывающей группы Лешек Петрашек сообщил, что 8 из них уже выписали, а одного, вероятно, выпишут завтра.

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