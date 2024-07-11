Украинцев предупредили об очередях в двух пунктах пропуска на границе с Польшей на выезд

На пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на украинско-польской границе наблюдается скопление транспорта на выезд из Украины, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, пишет УНН.

Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины - сообщили в управлении ГПСУ в Facebook.

Людей призвали учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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