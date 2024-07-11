Украинцев предупредили об очередях в двух пунктах пропуска на границе с Польшей на выезд
Киев • УНН
На пограничных пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" наблюдается скопление транспортных средств, выезжающих из Украины, поэтому гражданам рекомендуется использовать другие пункты пропуска, если это возможно.
На пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на украинско-польской границе наблюдается скопление транспорта на выезд из Украины, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, пишет УНН.
Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины
Людей призвали учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
На границе с Польшей в трех пунктах пропуска после сбоев движение происходит без задержек - Демченко4 июля 2024, 07:00 • 13302 просмотра