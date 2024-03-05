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В Польше в том же регионе нашли еще два метеорологических шара

В Польше в том же регионе нашли еще два метеорологических шара

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 14:03  •  1020 просмотра

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Еще два метеорологических шара были найдены в Польше в том же регионе, что и предыдущая находка, причем на обоих новых шарах были надписи кириллицей, что указывает на то, что они прибыли из соседнего Калининграда.

В Польше обнаружили еще два объекта, похожие на метеорологический шар, в том же регионе, что и предыдущий. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пулю еще в воскресенье обнаружил местный житель возле села Кервик и одноименного озера в Варминско-Мазурском воеводстве. Сначала он не придал своей находке особого значения, но после появления в СМИ информации о первой найденной пуле возле Милакува, в этом же регионе, решил сообщить о ней в полицию.

Соответствующие службы уже прибыли на место и исследуют находку. В полиции сообщили, что до приезда военных не хотят раскрывать никаких деталей и публиковать фото объекта.

Между тем издание со ссылкой на окружную прокуратуру Ольштына сообщает, что похожую пулю в понедельник обнаружили также в районе поселка Гарш, в 30 км от границы с Калининградской областью РФ, тогда как до Кервика - около 90 км от границы.

Издание также отмечает, что на обоих пулях, найденных в понедельник, есть надписи кириллицей и это позволяет предполагать, что они прилетели из калининградской области. Впрочем, официальных подтверждений о надписях кириллицей не было.

Напомним

4 марта офицеры полиции из Оструды утром получили сообщение о том, что на поле вблизи Милаково, вероятно, нашли метеорологический шар. Полиция занялась охраной места происшествия. На место также прибыла армия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
tvn24TVN24
polshaПольша
У Польщі у тому ж регіоні знайшли ще дві метеорологічні кулі
Two more weather balloons were found in Poland in the same region
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В Польше в том же регионе нашли еще два метеорологических шара

Еще два метеорологических шара были найдены в Польше в том же регионе, что и предыдущая находка, причем на обоих новых шарах были надписи кириллицей, что указывает на то, что они прибыли из соседнего Калининграда.

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