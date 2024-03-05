У Польщі у тому ж регіоні знайшли ще дві метеорологічні кулі
Київ • УНН
Ще дві метеорологічні кулі були знайдені в Польщі в тому ж регіоні, що й попередня знахідка, причому на обох нових кулях були написи кирилицею, що вказує на те, що вони прибули з сусіднього калінінграда.
У Польщі виявили ще два об’єкти, схожі на метеорологічну кулю, у тому ж регіоні, що й попередній. Про це повідомляє TVN24, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що кулю ще у неділю виявив місцевий мешканець біля села Кервік та однойменного озера у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Спершу він не надав своїй знахідці особливої ваги, але після появи у ЗМІ інформації про першу знайдену кулю біля Мілакува, у цьому ж регіоні, вирішив повідомити про неї поліцію.
Відповідні служби вже прибули на місце і досліджують знахідку. У поліції повідомили, що до приїзду військових не хочуть розкривати ніяких деталей і публікувати фото об’єкта.
Тим часом видання з посиланням на окружну прокуратуру Ольштина повідомляє, що схожу кулю у понеділок виявили також в районі селища Гарш, за 30 км від кордону з Калінінградською областю рф, тоді як до Кервіка – близько 90 км від кордону.
Видання також зауважує, що на обох кулях, знайдених у понеділок, є написи кирилицею і це дозволяє припускати, що вони прилетіли з калінінградської області. Втім, офіційних підтверджень про написи кирилицею не було.
Нагадаємо
4 березня офіцери поліції з Оструди вранці отримали повідомлення про те, що на полі поблизу Мілаково, ймовірно, знайшли метеорологічну кулю. Поліція зайнялася охороною місця події. На місце також прибула армія.