Раскрыта тема секретного заседания польского Сейма: Туск будет говорить о криптовалютах и "российском следе" – СМИ

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что требует засекретить первый пункт повестки дня пятничного заседания Сейма для обмена "срочной информацией относительно государственной безопасности". Репортеры сообщили, что засекреченная часть заседания касается вопросов криптовалют и обнаруженного "российского следа". Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

Я попросил спикера Влодзимежа Чарзастого засекретить первый пункт пятничного заседания Сейма, во время которого я приведу срочную информацию относительно государственной безопасности – написал Туск.

Как неофициально сообщила репортер TVN24 Агата Адамек, информация, которую планирует представить глава правительства, касается вопросов криптовалют и обнаруженного "российского следа".

Спикер Сейма Влодзимеж Чарзастый подтвердил получение запроса от премьера. Он заявил, что решение о точном времени секретного выступления, которое, вероятно, будет предшествовать голосованию за проект бюджета, будет принято на заседании Президиума Сейма сегодня в 18:00.

