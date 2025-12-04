Премьер Польши Туск просит Сейм о закрытом заседании для "государственной безопасности"

$42.200.13
12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой
4 декабря, 03:50
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни
4 декабря, 05:23
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
07:55
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
08:53
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:12
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:24
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю
3 декабря, 11:34
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Харьковская область
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
БМ-21 «Град»

Премьер Польши Туск просит Сейм о закрытом заседании для "государственной безопасности"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дональд Туск обратился к парламенту с требованием провести часть пятничного заседания Сейма в закрытом режиме. Это решение необходимо для обмена срочной информацией, касающейся государственной безопасности.

Премьер Польши Туск просит Сейм о закрытом заседании для "государственной безопасности"
Фото: AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к парламенту с требованием провести часть пятничного заседания Сейма в закрытом режиме для обмена срочной информацией, касающейся государственной безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Я попросил маршала Влодзимежа Чарзастого засекретить первый пункт повестки дня пятничного заседания Сейма, во время которого я приведу срочную информацию относительно государственной безопасности 

– написал Туск.

Это решение свидетельствует о наличии важных и чувствительных данных, которые глава правительства считает необходимым обсудить с депутатами без публичной огласки. Причины этой срочной необходимости в засекреченной информации пока не уточняются.

Совет Россия-НАТО официально прекратил свое существование, безопасность будет строиться "против РФ" – Сикорский
03.12.25, 21:48

Степан Гафтко

