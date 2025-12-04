Премьер Польши Туск просит Сейм о закрытом заседании для "государственной безопасности"

Фото: AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к парламенту с требованием провести часть пятничного заседания Сейма в закрытом режиме для обмена срочной информацией, касающейся государственной безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Я попросил маршала Влодзимежа Чарзастого засекретить первый пункт повестки дня пятничного заседания Сейма, во время которого я приведу срочную информацию относительно государственной безопасности – написал Туск.

Это решение свидетельствует о наличии важных и чувствительных данных, которые глава правительства считает необходимым обсудить с депутатами без публичной огласки. Причины этой срочной необходимости в засекреченной информации пока не уточняются.

