Прем'єр Польщі Туск просить Сейм про закрите засідання для "державної безпеки"

Фото: AP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до парламенту з вимогою провести частину п'ятничного засідання Сейму в закритому режимі для обміну терміновою інформацією, що стосується державної безпеки. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Я попросив маршала Влодзімєжа Чарзастого засекретити перший пункт порядку денного п'ятничного засідання Сейму, під час якого я наведу термінову інформацію щодо державної безпеки – написав Туск.

Це рішення свідчить про наявність важливих і чутливих даних, які глава уряду вважає необхідним обговорити з депутатами без публічного розголосу. Причини цієї термінової потреби у засекреченій інформації наразі не уточнюються.

