Ексклюзив
15:01 • 122 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 7702 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 18297 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 12669 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 14502 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 15517 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25148 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 41813 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35667 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45604 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Розкрито тему секретного засідання польського Сейму: Туск говоритиме про криптовалюти та "російський слід" – ЗМІ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Польський прем'єр Туск вимагає засекретити перший пункт порядку денного п'ятничного засідання Сейму. За інформацією ЗМІ, йтиметься про криптовалюти та виявлений "російський слід".

Розкрито тему секретного засідання польського Сейму: Туск говоритиме про криптовалюти та "російський слід" – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що вимагає засекретити перший пункт порядку денного п'ятничного засідання Сейму для обміну "терміновою інформацією щодо державної безпеки". Репортери повідомили, що засекречена частина засідання стосується питань криптовалют та виявленого "російського сліду". Про це повідомляє TVN24, пише УНН.

Деталі

Я попросив спікера Влодзімєжа Чарзастого засекретити перший пункт п’ятничного засідання Сейму, під час якого я наведу термінову інформацію щодо державної безпеки 

– написав Туск.

Як неофіційно повідомила репортерка TVN24 Агата Адамек, інформація, яку планує представити глава уряду, стосується питань криптовалют та виявленого "російського сліду".

Спікер Сейму Влодзімєж Чарзастий підтвердив отримання запиту від прем'єра. Він заявив, що рішення про точний час секретного виступу, який, імовірно, передуватиме голосуванню за проєкт бюджету, буде ухвалено на засіданні Президії Сейму сьогодні о 18:00.

Прем'єр Польщі Туск просить Сейм про закрите засідання для "державної безпеки"04.12.25, 15:40 • 1032 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет
TVN24 (телеканал)
Дональд Туск
Польща