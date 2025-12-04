Розкрито тему секретного засідання польського Сейму: Туск говоритиме про криптовалюти та "російський слід" – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що вимагає засекретити перший пункт порядку денного п'ятничного засідання Сейму для обміну "терміновою інформацією щодо державної безпеки". Репортери повідомили, що засекречена частина засідання стосується питань криптовалют та виявленого "російського сліду". Про це повідомляє TVN24, пише УНН.

Деталі

Я попросив спікера Влодзімєжа Чарзастого засекретити перший пункт п’ятничного засідання Сейму, під час якого я наведу термінову інформацію щодо державної безпеки – написав Туск.

Як неофіційно повідомила репортерка TVN24 Агата Адамек, інформація, яку планує представити глава уряду, стосується питань криптовалют та виявленого "російського сліду".

Спікер Сейму Влодзімєж Чарзастий підтвердив отримання запиту від прем'єра. Він заявив, що рішення про точний час секретного виступу, який, імовірно, передуватиме голосуванню за проєкт бюджету, буде ухвалено на засіданні Президії Сейму сьогодні о 18:00.

