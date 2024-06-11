Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

Польша в четверг вновь введет буферную зону на своей границе с беларусью, заявил в понедельник заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек, в то время, как страна стремится повысить безопасность после смерти польского солдата после того, как он получил ножевое ранение на границе из-за нападения мигранта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"(Постановление) будет подписано в среду, у нас будет время завершить все прохождение в правительстве, и оно вступит в силу в четверг", - заявил Чеслав Мрочек частному телеканалу TVN24, имея в виду запретную зону.

Он добавил, что длина зоны составит более 60 км и будет введена на двух участках границы с наибольшим количеством попыток незаконного пересечения границы.

На большей части территории она будет проходить примерно на 200 метров в глубь территории Польши и максимальной длиной в 2 километра в Беловежской пуще.

Дополнение

В прошлом месяце премьер-министр Дональд Туск объявил о плане восстановления буферной зоны после того, как солдат получил ножевое ранение.