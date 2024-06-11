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Польща у четвер знову введе буферну зону на кордоні з білоруссю

Польща у четвер знову введе буферну зону на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 18895 перегляди

Польща з четверга знову введе буферну зону вздовж частини свого кордону з білоруссю для підвищення безпеки після того, як польський солдат отримав ножове поранення на кордоні.

Польща у четвер знову запровадить буферну зону на своєму кордоні з білоруссю, заявив у понеділок заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек , у той час, як країна прагне підвищити безпеку після смерті польського солдата після того, як він отримав ножове поранення на кордоні через напад мігранта, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"(Постанову) буде підписано в середу, ми матимемо час завершити все проходження в уряді, і вона набуде чинності в четвер", - заявив Чеслав Мрочек приватному телеканалу TVN24, маючи на увазі заборонену зону.

Він додав, що довжина зони становитиме понад 60 км і буде введена на двох ділянках кордону із найбільшою кількістю спроб незаконного перетину кордону.

На більшій частині території вона проходитиме приблизно на 200 метрів углиб території Польщі та максимальною довжиною у 2 кілометри у Біловезькій пущі.

Доповнення

Минулого місяця прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про план відновлення буферної зони після того, як солдат отримав ножове поранення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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