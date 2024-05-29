Польща відновить буферну зону на кордоні з білоруссю - Туск

Польща знову введе 200-метрову буферну зону на кордоні з білоруссю на початку наступного тижня, заявив у середу прем'єр-міністр країни Дональд Туск після того, як на польського військового напали на кордоні з білоруссю, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Кордон став гарячою точкою з того часу, як туди почали стікатися мігранти у 2021 році, після того як білорусь, близький союзник росії, як повідомляється, відкрила туристичні агенції на Близькому Сході, щоб запропонувати новий неофіційний маршрут до Європи. Європейський Союз заявив, що цей крок був спрямований на створення кризи. білорусь відкидає звинувачення у тому, що вона допомагає переправляти мігрантів до польського кордону.

"Нам було рекомендовано швидко відновити 200-метрову буферну зону в цьому районі, де це можливо... ми готові ухвалити таке рішення на початку наступного тижня", - заявив Туск на пресконференції неподалік кордону.

Буферна зона, яка не дозволяла представникам громадськості та гуманітарним працівникам наближатися до кордону, була спочатку запроваджена у 2021 році попереднім націоналістичним урядом Партії закону та справедливості (ПіС).

На той час правозахисники розкритикували цей крок, заявивши, що він перешкоджає зусиллям щодо надання допомоги мігрантам, зокрема жінкам та дітям, які опинилися у пастці на кордоні.

В останні тижні збільшилася кількість мігрантів, які намагаються перетнути кордон нелегально, і прикордонники повідомили про низку інцидентів із застосуванням насильства.

У вівторок польський військовий залишився у стані, що загрожує життю, після того, як його поранили ножем через огорожу на кордоні.

На кордоні з білоруссю польський солдат поранений в результаті нападу мігранта

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща готова збільшити чисельність військ на кордоні з 5500, які зараз там дислокуються, але не уточнив, на скільки саме.

Польща планує витратити 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів) на зміцнення кордону з білоруссю.

Польща інвестує понад 2,5 мільярди доларів у зміцнення кордонів з росією та білоруссю