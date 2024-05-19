Польща інвестує понад 2,5 мільярди доларів у зміцнення кордонів з росією та білоруссю
Київ • УНН
Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення 400-кілометрового сухопутного кордону з Росією та Білоруссю в рамках плану "Східний щит", що передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та лісонасаджень, щоб зробити кордон безпечним і непрохідним.
Польща планує інвестувати 10 млрд злотих ($2,55 млрд) у зміцнення своїх кордонів з росією і білоруссю. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск пише Bloomberg, передає УНН.
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Він розповів про так званий план "Східний щит", який передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та спеціальних лісонасаджень вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону. За його словами, уряд вже розпочав роботу над проєктами.
Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни
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Туск також очікує, що в понеділок Європейський інвестиційний банк оголосить про виділення 500 мільйонів злотих на фінансування витрат країни на інструменти супутникового моніторингу.
Ця система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони на кшталт "Залізного купола".
Нагадаємо
Раніше Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.