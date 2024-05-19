Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Польша планирует инвестировать 10 млрд злотых ($2,55 млрд) в укрепление своих границ с россией и беларусью. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Он рассказал о так называемом плане "Восточный щит", который предусматривает строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальных лесонасаждений вдоль 400-километровой сухопутной границы. По его словам, правительство уже начало работу над проектами.

Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны - подчеркнул премьер-министр Польши.

Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью

Дополнение

Туск также ожидает, что в понедельник Европейский инвестиционный банк объявит о выделении 500 миллионов злотых на финансирование расходов страны на инструменты спутникового мониторинга.

Эта система станет частью европейской системы противовоздушной обороны вроде "Железного купола".

Напомним

Ранее Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.