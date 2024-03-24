Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью

Варшава планирует перебросить больше войск в воеводства, которые граничат с рф и беларусью. Речь идет о Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Polska Agencja Prasowa, пишет УНН.

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Отмечается, что эти регионы находятся на северо-восточной границе Польши с рф, Литвой, беларусью и Украиной.

Мы усилим присутствие польской армии в Подляском воеводстве, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском, во всех приграничных воеводствах. Я хочу вас в этом заверить, потому что это наш смысл существования - подчеркнул польский министр.

Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, и одной из тем, которые там обсуждались, была ситуация на польско-белорусской границе и увеличение количества попыток ее незаконного пересечения.

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Пограничную службу в охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы - добавил министр обороны.

Дополнение

Косиняк-Камыш отметил, что эти мероприятия запланированы на следующий год, и финансирование на них уже обеспечено. Он добавил, что речь идет также об оказании помощи людям на границе.

В частности, министр подчеркнул, что увеличение военного присутствия на границе означает, среди прочего, инвестиции, например, в строительство новых хранилищ для подразделений.

Министр обороны подчеркнул, что все меры направлены на сдерживание потенциальных врагов.

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Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил потратить замороженные российские активы на предотвращение последствий российской агрессии и защиту Украины, а не на ее восстановление, поскольку агрессор должен платить за свои действия.