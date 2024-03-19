Польша и Германия в конце марта активизируют "коалицию бронетехники" для Украины

26 марта Польша и Германия запустят "коалицию бронетанкового потенциала", как инициативу, направленную на поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом, передает УНН со ссылкой на TVP World.

26 марта мы, Польша и Германия, активизируем как солидеры коалицию бронетанковой мощи для поддержки Украины - заявил польский министр на совместной пресс-конференции с Писториусом.

"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы; мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились и другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - добавил Владислав Косиняк-Камыш.

Он назвал сотрудничество в рамках НАТО и ЕС основополагающим для европейской безопасности и заявил, что оно будет укрепляться и развиваться. В этом контексте Косиняк-Камыш напомнил о 5000 немецких военнослужащих, размещенных в Литве, как пример укрепления безопасности восточного фланга НАТО, а также Польши.

"Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. К июлю наша боевая группа, состоящая из 2500 польских и 2500 немецких солдат, будет готова к быстрому реагированию", - заявил польский министр.

Он добавил, что эти силы соответствуют стратегическому плану ЕС, разработанному после вторжения России в Украину в 2022 году, и что для того, чтобы эти силы были реальной поддержкой, они должны быть подготовленными и достичь оперативных возможностей.

По его словам, Польша и Германия будут работать вместе в течение года над созданием сил быстрого реагирования.

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В свою очередь министр обороны Германии отметил необходимость подготовки к любым событиям.

"Никто точно не знает, нападет ли Россия на Европу, но мы видим, что она может и хочет напасть на Украину и делает это уже более двух лет. Поэтому то, чему мы должны научиться все вместе как союзники в Европе, - это быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, исходящей от путинской России в любой год. Это задача, которую мы должны решить, и именно над этим мы работаем", - отметил Борис Писториус.

Он также отметил необходимость предоставить Украине достаточно оружия для оборонительного и наступательного потенциала.

"Это задача, которую мы будем решать завтра на контактной группе по обороне Украины, но, конечно, и как министры обороны на предстоящей встрече в рамках Веймарского треугольника", - сказал министр обороны Германии.

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