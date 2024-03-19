Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник на встрече в формате "Рамштайн" попытается убедить европейских союзников в том, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон до сих пор отказывался объявить голосование по законопроекту, который предоставит Украине еще 60 миллиардов долларов, а Белый дом изо всех сил пытается найти способы отправить помощь Украине, отмечает издание.

Остин будет возглавлять ежемесячную встречу Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которая проводится на авиабазе Рамштайн в Германии, с участием около 50 союзников, оказывающих военную поддержку Украине.

В Пентагоне заявили, что Остин, который совершает свою первую зарубежную поездку после лечения рака простаты, еще раз подтвердит, что Вашингтон предан Украине.

"Но чиновники говорят, что отсутствие доступного финансирования уже влияет на ситуацию в Украине, и украинским силам приходится управлять ограниченными ресурсами", - пишет издание.

"Я думаю, что наши союзники четко осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы больше, чем кто-либо, из-за дефицита, который является результатом того, что мы не можем их снабжать", - сказал высокопоставленный представитель обороны США.

На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что направит Украине военную помощь в размере 300 миллионов долларов, но добавила, что это экстраординарный шаг после неожиданной экономии на военных контрактах, заключенных Пентагоном.

Чиновники не исключают, что они смогут найти дополнительную экономию, но говорят, что этой суммы будет недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие действий Конгресса.

Эксперты говорят, что Остин столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

"Лидерам США становится все труднее и труднее ездить в Европу, давая понять, что Соединенные Штаты преданы Украине в долгосрочной перспективе", - считает старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне Рейчел Риццо.

"Послание об этих долгосрочных финансовых, военных и экономических обязательствах противоречит реальности того, что происходит на Капитолийском холме", - добавила Риццо.

На совместной пресс-конференции в Берлине в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердили свою поддержку Украины.

Но официальные лица США, как отмечается, говорят, что реальность такова, что без Соединенных Штатов европейской поддержки Украины недостаточно.

"Нет способа, которым наши союзники могут действительно объединить силы, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", - сказал высокопоставленный представитель обороны США.