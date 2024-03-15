Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Поддержка Украины, "хорошее новое начало для "Веймарского треугольника" и безопасность Европы - такие тезисы озвучили лидеры Германии, Франции и Польши во время встречи в Берлине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Канцлер Германии Олаф Шольц открыл пресс-конференцию в Берлине словами, что понятно, что Германия, Франция и Польша поддерживают Украину, но также понятно, что страны не воюют с Россией.

Он отметил, что страны будут закупать больше оружия для Украины на мировом рынке, а также с партнерами будут наращивать производство оружия в Украине.

Шольц говорит, что президент рф владимир путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не упадет, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что страны будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он повторил аргумент, который привел вчера вечером на французском телевидении в интервью, заявив, что на кону в Украине безопасность всей Европы. Макрон также подчеркнул, что Европа едина и решительно поддерживает Украину.

Премьер Польши Дональд Туск в свою очередь добавил, что они говорят в один голос относительно безопасности, и что намерены тратить деньги на помощь здесь и сейчас.

В конце своего выступления Туск назвал сегодняшнюю встречу "хорошим новым началом для "Веймарского треугольника", и сказал, что трое лидеров снова встретятся летом в Польше.

Ранее

В Берлине лидеры стран Веймарского треугольника собрались на встречу, которая должна была быть посвящена обсуждению поддержки Украины. О том, что канцлер Германии Олаф Шольц принял президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.