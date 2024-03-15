Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника
Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине, выразив совместную поддержку Украине, пообещав увеличить поставки оружия и финансовую помощь, а также подтвердив, что на карту поставлена безопасность Европы в Украине, что знаменует собой "новое доброе начало для Веймарского треугольника".
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам
Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"
Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.
Биткоин падает после достижения исторического максимума
После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер
Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73
По данным министра внутренних дел, количество жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 73: 16 человек погибли, в том числе спасатель, и 73 получили ранения.
В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности
Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.
"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников
Правительство Украины приняло постановление, которое определяет порядок предоставления комплексной медицинской, реабилитационной, психологической и социальной поддержки военнослужащим и гражданским лицам, освобожденным из плена в результате вооруженной агрессии россии против Украины.
Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло
Украинские фристайлисты завоевали три медали, среди которых одна золотая, на Кубке Европы по лыжной акробатике в швейцарском Айроло.
В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер
В результате российской ракетной атаки на Одессу 16 человек погибли, 55 были ранены, из них 10 получили серьезные ранения, в том числе работники аварийно-спасательных служб и гражданские лица.